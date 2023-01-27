القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطنين من أهالي الصويرة

2023/01/27 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة واسط، الجمعة، موقفاً جديداً بخصوص حادثة مقتل المواطنين من أهالي “الصويرة”.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أنه “وبجهد ابطال الاجهزة الامنية من قيادة الشرطة والاستخبارات والاجهزة الاستخبارية وخلال عشر ساعات تمكن الابطال من تعقب المجرمين الذين قاموا باستدراج المغدورين من اهالي الصويرة بحجة بيع وشراء عجلة، حيث تم إلقاء القبض على المجرمين واعترفوا بارتكابهم الجريمة وأنهم قاموا بذلك الفعل الجبان من اجل الاموال”.

ودعا البيان أهالي المحافظة إلى “ضرورة التعاون التام مع الاجهزة الامنية وعدم الانجرار خلف المواقع والصفحات التي تدعي البيع والشراء وبالنتيجة تكون هكذا جرائم مروعة”.

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