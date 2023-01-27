بحجة شراء عجلة.. القبض على عصابة تقوم بأستدراج المواطنين وقتلهم في واسط

2023/01/27 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تقوم بأستدراج المواطنين وقتلهم بحجة بيع وشراء عجلة.

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