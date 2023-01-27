2023/01/27 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، موقفاً جديداً بخصوص حادثة مقتل المواطنين من أهالي الصويرة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “وبجهد ابطال الاجهزة الامنية من قيادة الشرطة والاستخبارات والاجهزة الاستخبارية وخلال عشر ساعات تمكن الابطال من تعقب المجرمين الذين قاموا باستدراج المغدورين من اهالي الصويرة بحجة بيع وشراء عجلة، […]

ظهرت المقالة حادثة أهالي الصويرة..



تطور أمني جديد في تعقب المتورطين أولاً على ايرث نيوز.

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