2023/01/27 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: علقت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، الجمعة، تقديم الخدمات القنصلية في السفارة...

ظهرت المقالة العراق يعلق اعمال سفارته في العاصمة الأوكرانية كييف أولاً على المسلة.

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