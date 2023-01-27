2023/01/27 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة ، عن ضبط 10 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في سيطرة بوابة بغداد الشرقية.وأوضحت هيئة الكمارك في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 10 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في بوابة بغداد الشرقية المركز الخبري الوطني.

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