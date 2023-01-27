2023/01/27 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق “شهورا كثيرة”.وأضاف كيربي: “على الأغلب ستصل دبابات ليوبارد من ألمانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين، خلال فترة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: توريد الدبابات إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا طويلة المركز الخبري الوطني.

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