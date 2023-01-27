2023/01/27 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي في باريس مجموعة قادة الأعمال الفرنسية

••••••••••

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، زيارة إلى مجموعة قادة الأعمال الفرنسية، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي ما يلي أبرز ماتحدث به سيادته خلال اللقاء:

? زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين.

? اتفاق الشراكة الاستراتجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات.

? دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً.

?زيارتنا لفرنسا ولدول العالم ليست بروتوكولية، إنما زيارات مدروسة تستهدف تحقيق شراكات اقتصادية جادة.

? في مجال الطاقة، الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيمياويات وقطاعي النقل والحديد والصلب.

? الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال في العراق، واجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلاً عن جديتها في مكافحة الفساد.

? تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27- كانون الثاني- 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).