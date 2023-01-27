السوداني: دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً

2023/01/27 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، زيارة إلى مجموعة قادة الأعمال الفرنسية، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، إن "زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين"، مشيراً إلى أن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات".

وأضاف، أن "دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً"، مؤكداً أن "زيارتنا لفرنسا ولدول العالم ليست بروتوكولية، إنما زيارات مدروسة تستهدف تحقيق شراكات اقتصادية جادة".

وتابع، "في مجال الطاقة، الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيمياويات وقطاعي النقل والحديد والصلب".

ومضى إلى القول، إن "الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال في العراق، واجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلاً عن جديتها في مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة".

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