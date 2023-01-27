المحكمة الاتحادية بالعراق تمنع تمويل إقليم كردستان.. ضرب لمصالح أميركا أم عرقلة لحكومة السوداني؟

2023/01/27 | 19:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تهدأ أزمة بالعراق حتى تشتعل أخرى، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير يقضي بمنع الحكومة العراقية من نقل أي أموال لحكومة إقليم كردستان، وهو ما من شأنه أن يؤثر في مستقبل التحالف الذي شكّل حكومة السوداني.

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