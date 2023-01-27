"تصادم مصالح" يشعل مواجهات "عصابات الفرع الواحد" في الجنوب السوري

2023/01/27 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكاد يمر يوم على درعا حتى تشهد هذه المحافظة الواقعة في جنوبي سوريا حوادث قتل واغتيال واشتباكات مسلحة، تسفر عن ضحايا مدنيين وقتلى عسكريين من مختلف الأطراف، ورغم أن جذور هذا المشهد تعود إلى ما بعد اتفاقيات "التسوية" التي جرت بعد عام 2018، إلا أن دائرة "الفلتان" باتت تتوسع بمنحى جديد، يتلخّص بمواجهات "عصابات الفرع الأمني الواحد"، كما يصف نشطاء ومراقبون.

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