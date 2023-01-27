2023/01/27 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على أحداث مخيم جنين.. الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على إسرائيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على أحداث مخيم جنين.. الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).