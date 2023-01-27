عمليات سامراء: مليون ونصف المليون زائر شاركوا بزيارة الإمام علي الهادي

2023/01/27 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المشاركين بزيارة الإمام علي الهادي عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده إلى أكثر من مليون ونصف.

وقال المالكي للوكالة الرسمية إن “أعداد الزائرين ارتفعت في الساعات الماضية لأكثر من مليون ونصف بعد أن سجلت في وقت سابق من اليوم ما يزيد عن مليون زائر منذ بدء الزيارة”.وأكد المالكي في وقت سابق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “قيادة عمليات سامراء والقطعات الساندة لها بالوحدات في وزارتي الدفاع والداخلية انتشرت ضمن خطة الزيارة لتأمين الحماية اللازمة لمراقد الأئمة الأطهار والزائرين القاصدين زيارة مرقدي الإمامين العسكريين والسيد محمد (عليهم السلام) والشيخ إبراهيم بن مالك الأشتر، بالإضافة إلى مواكب خدمة الزائرين المنتشرة على طريق بغداد – سامراء في ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)”، مبيناً، أن “عدد القطعات الساندة بلغ 12 وحدة لوزارة الدفاع و13 وحدة لوزارة الداخلية و35 مفرزة طبية”.وأكد، أن “قيادة عمليات سامراء اتخذت عدة إجراءات أمنية وأصدرت أمر العمليات الخاص والذي يتضمن خطتين مهمتين، الأولى تأمين الحماية اللازمة للزائرين على طول طريق التنقل ضمن قاطع المسؤولية من قبل القطعات الأمنية الماسكة، والاستمرار بالعمليات الاستباقية والتفتيش على الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة لتحديد حركة ونشاطات المجاميع الإرهابية والخلايا النائمة ومنعها من تنفيذ مآربها في استهداف المواطنين والزائرين، والخطة الثانية تضمنت تقديم الخدمات بالتعاون مع الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين والحكومات المحلية للأقضية ضمن قاطع المسؤولية لتوفير أفضل الخدمات للزائرين من خلال المواكب الحسينية المرخصة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والصحية من خلال التنسيق مع صحة صلاح الدين ومستشفى سامراء العام والمفارز الطبية الخاصة بقطعات قيادة العمليات المنتشرة”.

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