نائب مستقل: زيارة السوداني الى واشنطن الحل الوحيد والأخير لأزمة ارتفاع الدولار

2023/01/27 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب المستقل هاتف سهر، ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن “هي الحل الوحيد والاخير في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وقال سهر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الزيارة المرتقبة للسوداني الى واشنطن قد تكون الحل الوحيد والأخير لحل هذه الأزمة فاذا كانت الزيارة ناجحة قد ينخفض سعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ ديناراً الى سابق عهده”.

وبين ان “مسألة تخفيض سعر الصرف تعتبر الشغل الشاغل للحكومة منذ تسلمها لمهامها” لافتا الى ان “هنالك عدة عوامل تداخلت فيما بينها أدت الى هذا الارتفاع أبرزها عملية تهريب العملة والسياسة التي تنتهجها وزارة الخزانة الامريكية في مسألة الدولار والضغط على الحكومة العراقية من جانب آخر”.

وأضاف سهر ان “اجراءات الحكومة حتى الآن تعتبر خجولة ولا توجد للبرلمان سلطة على البنك المركزي العراقي”.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع السير الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي قبل يومين “الزيارة المُرتقبة له على رأس وفد رفيع المُستوى من المسؤولين السياسين والإقتصاديين إلى واشنطن، وبرنامج العمل واللقاءات لمُناقشة القضايا السياسيَّة والإقتصاديَّة، مُضافاً إلى جوانب تتعلق بالعملة العراقيّة والامريكيّة”.

يذكر ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعفى الأثنين الماضي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه على خلفية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قدرة البنك على كبح جماحه.

وكلف السوداني محافظ البنك الأسبق علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

كما أحال رئيس الوزراء، مدير المصرف العراقي للتجارة الى التقاعد وكلف ربلال الحمداني لإدارة المصرف العراقي للتجارة إضافة الى مهامه.

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