2023/01/27 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



طلب نيابي لفتح منافذ بيع الدولار بالسعر الرسمي في البصرة المركز الخبري الوطني.

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