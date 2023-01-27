2023/01/27 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، توجيهاته لدراسة كافة جوانب قضية الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران.وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تُوجه بدراسة الهجوم المسلح للسفارة الاذرية في طهران المركز الخبري الوطني.

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