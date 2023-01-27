2023/01/27 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fXOdBd4HwwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرارة التظاهرات تنطلق في ذي قار.. دعوات عاجلة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار | اخبار الثامنة 1/27) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شرارة التظاهرات تنطلق في ذي قار.. دعوات عاجلة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار | اخبار الثامنة 1/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).