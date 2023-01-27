الزراعة تعلن عن دعم للفلاحين يصل الى 70 %

2023/01/27 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن دعم للفلاحين والمزارعين.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “تنفيذا لفقرات البرنامج الحكومي فيما يخص القطاع الزراعي وتطويره عقدت الوزارة جملة من الاجتماعات لتدراك موسم الزراعة الشتوية ولم يكن هنالك ما يمكن تداركه باعتبار ان السنوات الاخيرة كانت جافة مع انخفاض المخزون المائي”.وبين ان “أهم فقرات الخطة الزراعية التوسع بالمساحات الزراعية وزيادة الدعم المقدم للفلاحين من ٣٥% الى ٥٠% على الرغم ارتفاع اسعارها بالسوق العالمية وزيادة البذور من ٥٠% الى ٧٠%”.وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني زار وزارة الزراعة أول أمس الأربعاء وشدد على “تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي”.وأكد ان “الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي”.وأكد السوداني “وضع الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين”.

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