2023/01/27 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اكد الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء...

ظهرت المقالة روسيا: مفتاح إنهاء الصراع في اوكرانيا بيد بايدن لكنه لايريد أولاً على المسلة.

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