2023/01/27 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أقدمت عروس صينية على تصرف غريب مثير للجدل، عندما قامت بدعوة عشاقها السابقين وأصرت على جلوسهم على نفس الطاولة خلال حفل زفافها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، جلس جميع عشاق العروس في حفل الزفاف سويًا على طاولة واحدة والتي تم وضع لافتة مكتوب عليها "Table Of Ex-Boyfriends" بما يعني "طاولة الأصدقاء السابقين".

وتسبب تصرف العروس الجريء في مزيد من الجدل، خاصة بعدما تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد مشاهدات وصلت لأكثر من 2.9 مليون مشاهدة.

وفي اللقطات المتداولة، يمكن رؤية 5 رجال جالسين على طاولة مكتوب عليها بالصينية "طاولة للأصدقاء السابقين"، ويظهر هؤلاء الرجال وهم يمررون زجاجة نبيذ بين بعضهم البعض، كما لم يظهر هؤلاء الرجال وهم يتفاعلون مع بعضهم البعض في المقطع، ويمكن رؤية أحدهم وهو يصور الحدث بهاتفه، بينما ألقى البعض الآخر نظرة على العروس السعيدة وهم ينظرون بحرج لمن حولهم.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتمت مشاركته العديد من المرات، كما أن تصرف العروس سرق انتباه العديد من الضيوف الآخرين، الذين كانوا موجودين في الحفل.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن عشاق العروس القدامى كانوا يتمتعون بحسن التصرف وكانوا محترمين ويستمتعون بالحفل بهدوء.

ووفق "ديلي ميرور"، ليس من الواضح هل هذه اللقطات التي التقطت في يوم 8 يناير في مقاطعة هوبي الصينية مجرد مزحة في حفل الزفاف أم كانت حقيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عروس تُثير الجدل بدعوة عشاقها السابقين لحفل زفافها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عروس تُثير الجدل بدعوة عشاقها السابقين لحفل زفافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).