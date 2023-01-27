امتداد تعترض على جدول أعمال جلسة البرلمان السبت

2023/01/27 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حركة امتداد، اليوم الجمعة، اعتراضها على جدول أعمال يوم غدٍ السبت لمجلس النواب العراقي.

وذكر إعلام الحركة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لم يتضمن مناقشة المواضيع التي تمس حياة المواطن كارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وسبل معالجة آثار هذا الارتفاع الذي أثر سلباً على القابلية الشرائية للمواطن العراقي ولم يناقش الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن بسبب تأخر تشريع قانون الموازنة الاتحادية والذي أدى أيضا الى تأخر انجاز المشاريع الخدمية".

وبينت: "إذ حيث لم يستجيب البرلمان الى أصوات الشعب التي خرجت مطالبة بوضع حلول لهذه الأزمة ولم يستجيب الى أصوات ممثليهم في البرلمان عند مطالبتهم بعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض".

وحذرت من "الاستمرار في تجاهل أصوات الشعب وعدم الاستجابة لمطالبه المشروعة".

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