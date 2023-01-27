كيف سيؤثر رفع سعر الفائدة الرئيسي على الكنديين؟

2023/01/27 | 20:32 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء 25 يناير، ليصل إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.تعد هذه ثامن زيادة لسعر الفائدة على التوالي منذ أن بدأ البنك المركزي في رفع الفائدة من ما يقرب من الصفر في مارس.وقال بنك كندا يوم الأربعاء أنه […]

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