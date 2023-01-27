السعودية.. ضبط 6 مواطنين ومقيمة ظهروا في فيديو مخالف للذوق العام

2023/01/27 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، اعتقال سبعة أشخاص، بينهم امرأة تحمل الجنسية الباكستانية، "خالفوا الذوق العام"، في مدينة جدة غربي المملكة.

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