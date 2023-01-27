2023/01/27 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي، اليوم الجمعة،عن أكثر المدن فقرا في العراق.وقال الركابي في حديث متلفز تابعه/المركز الخبري الوطني/إن “نسب الفقر التي تم رصدها بين عامي 2018 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاث محافظات اُعتبرت من الأشد فقراً المركز الخبري الوطني.

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