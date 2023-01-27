2023/01/27 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف نائب رئیس مجلس النواب شاخوان عبداللە، اليوم الجمعة، عن الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بارسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كردستان.وقال عبد الله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان يكشف عن الجهة التي وجهت بعدم تنفيذ قرار ارسال 400 مليار لكردستان المركز الخبري الوطني.

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