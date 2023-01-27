2023/01/27 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mystBG3dcXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الاجهزة الامنية والرقابية مستمرة بحملاتها لمنع احتكار البضائع ورفع الاسعار في الانبار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الاجهزة الامنية والرقابية مستمرة بحملاتها لمنع احتكار البضائع ورفع الاسعار في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).