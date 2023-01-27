98% من طلبات الحصول على جوازات السفر الكندية المتأخرة “قد انتهت أخيرًا”

2023/01/27 | 21:15 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الوزير إن تراكم طلبات الحصول على جوازات السفر في كندا الآن “تم القضاء عليه فعليًا” أعلنت الحكومة الفيدرالية انتصارها على تراكم ضخم لطلبات جوازات السفر حيث أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية أن 98 بالمائة من الطلبات المتأخرة قد تمت معالجتها الآن.تمت معالجة معظم طلبات جوازات السفر الجديدة في الوقت المحدد بحلول شهر أكتوبر، لكن […]

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