خبير يلمح لاستقرار الدولار عند رقم معيّن: خياران قبل تدهور الدينار أكثر

2023/01/27 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة، إلى ان الدولار امام الدينار سيستقر عند 161 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أكد وجود حلّين فقط لمنع تدهور الدينار بشكل اكبر.

وقال المرسومي في إيضاح “من الاخير، الدولار يساوي 1610 دينار، والسبب: تطبيق المنصة الالكترونية”.

وأضاف أن “المعالجة تتمثل بالتكيف مع قواعد المنصة الالكترونية، او تأجيل العمل بها اذا وافقت الولايات المتحدة الاميركية”.

وأكد أنه “من غير هذين الحلين سيتدهور الدينار اكثر، وغيرهما مجرد كلام فاضي وفلسفة زائدة من غير معنى، وصداع غير مبرر للرؤوس”.

ويؤشر خبراء ومختصون عدم فاعلية اجراءات البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع اسعار الدولار حيث يستمر البنك بضخ الدولار للمبيعات النقدية، في الوقت الذي يتركز الطلب على دولار الحوالات الخارجية لغرض الاستيراد.

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