وزير التجارة يوضح إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية

2023/01/27 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فصَّل وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الجمعة، إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية، وفيما أكد أنه سيطبق بعد النجف الأشرف في جميع المحافظات، أشار إلى أنه سيمنع التلاعب ويقلل إجراءات الإصدار والشمول.وقال الغريري في حوار تابعته “تقدم” إن “الوزارة باشرت تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووفق ما ورد في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري بالتحول الى الأتمتة الإلكترونية للمعاملات بأسرع وقت ممكن”.وأوضح، أن “الوزارة بادرت بإطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في النجف الأشرف كمرحلة أولى وتم استنفار الطاقات بغية تسريع إنهاء ملف التحول الالكتروني كنموذج يعمم بعد ذلك على جميع المحافظات”.وأشار، إلى أن “تحويل البطاقة التموينية الورقية الى الكترونية سيضمن للوزارة إيصالها لمستحقيها وتوزيعها بشكل دقيق، فضلا عن ضمان رصانة البيانات عن المواطنين وحقهم في استلام الحصة التموينية المخصصة له وفق نظام الكتروني دقيق يمنع التلاعب، إضافة الى أنه سيختصر إجراءات الإصدار والشمول وإتمام عمليات الحجب والنقل والفرز والشطب الالكترونية وبالتالي سيوفر على المواطنين عناء معاملات تستغرق أشهراً”.وأضاف، أن “خدمة البطاقة التموينية الالكترونية ستكون عبر تطبيق الكتروني على الموبايل وستحقق عدة أهداف منها ترصين قاعدة البيانات وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن وضمان وصول هذه المواد لمستحقيها”.ولفت، إلى أن “الوزارة تسعى الى تعميم المشروع في محافظات العراق كافة، وسيتم استنفار الطاقات بشركات الوزارة مع طاقات المحافظات، من أجل إنجازه بأسرع ما يمكن”.

التالي

منذ 59 دقيقة

الزراعة تعلن عن دعم للفلاحين يصل الى 70 %

منذ ساعة واحدة

عمليات سامراء: مليون ونصف المليون زائر شاركوا بزيارة الإمام علي الهادي

منذ ساعتين

وزير الصحة يكشف عن امتيازات جديدة للمشمولين بقانون الضمان الصحي

منذ 3 ساعات

النقل تفصِّل المكاسب الاقتصادية لمشروع القناة الجافة وتوضح تفاصيله

منذ 4 ساعات

ضبط (١٠) شاحنات تحمل مواد مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية

منذ 4 ساعات

وزير العمل يعلن إنهاء البحث الاجتماعي للمتقدمين في عدد من المحافظات

منذ 6 ساعات

العثور على 756 قطعة أثرية بالبصرة تعود لعدة عصور

منذ 7 ساعات

الخارجية تعلن افتتاح السفارة المغربية في بغداد غداً

منذ 8 ساعات

السفارة السويدية بالعراق: حكومتنا ترفض حرق المصحف الشريف وهو فعل لا يعكس آراءها

منذ 9 ساعات

الثقافة تكشف عملية لاسترداد الآثار المهربة من المتحف البريطاني والولايات المتحدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يوضح إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يوضح إيجابيات مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).