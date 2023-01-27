2023/01/27 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاضي تحقيق محكمة الكرخ المختصّة بقضايا النزاهة: فساد مزاد العملة شائك والخلافات السياسية مفيدة في كشف الجرائم بغداد – قصي منذر اكد قاضي تحقيق محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ،ان فساد مزاد العملة في البنك المركزي ،شائك ومتداخل، واشار الى ان اغلب تدخلات السياسيين في القضايا التي يحقق فيها القضاء تكون بجرائم فساد.[…]

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