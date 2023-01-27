2023/01/27 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يثمّن دعم يونسكو لإعمار جامع النوري العراق وفرنسا يوقّعان إتفاقية شراكة في قطاعي التنمية والتسليح باريس – الزمان وقع رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس ،اتفاقية الشراكة الستراتيجية في اطار التنمية والاصلاح الاقتصادي ومكافحة الارهاب والتطرف والتبادل الثقافي بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ماكورن […]

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