2023/01/27 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان والبارزاني يناقشان التعاون والعلاقة بين المركز والإقليم انقرة – ماهر اوغلو بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، فرص التعاون بين بغداد والاقليم وانقرة في مجالة الطاقة ، والعلاقة بين المركز والاقليم بشأن حسم الملفات العالقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اردوغان التقى في العاصمة انقرة ،البارزاني ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان والبارزاني يناقشان التعاون والعلاقة بين المركز والإقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان والبارزاني يناقشان التعاون والعلاقة بين المركز والإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).