2023/01/27 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: شارك المئات الجمعة في جنازة شمّاس قُتل بالساطور داخل كنيسته في إلخيسيراس...

ظهرت المقالة اسبانيا تعيش تداعيات قتل مغربي بالساطور لكاهن مسيحي داخل الكنيسة أولاً على المسلة.

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