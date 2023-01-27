البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

2023/01/27 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال البيت الأبيض، الجمعة، إن مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع السعودية...

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