2023/01/27 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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تسبب حادث سير في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بانقلاب 5 مركبات دفعة واحدة، وإصابة 7 أشخاص، بسبب تسرب مادة على الطريق.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حادث سير وقع على طريق خالص - بعقوبة انتهى بانقلاب 5 سيارات دفعة واحدة.
ولفت إلى أن الحادث تسبب بإصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة.
وبين أن الحادث نجم عن تسرب سماد حيواني من مركبة على الطريق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب 5 مركبات وجرح 7 أشخاص بحادث واحد في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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