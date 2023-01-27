انقلاب 5 مركبات وجرح 7 أشخاص بحادث واحد في ديالى

2023/01/27 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب حادث سير في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بانقلاب 5 مركبات دفعة واحدة، وإصابة 7 أشخاص، بسبب تسرب مادة على الطريق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حادث سير وقع على طريق خالص - بعقوبة انتهى بانقلاب 5 سيارات دفعة واحدة.

ولفت إلى أن الحادث تسبب بإصابة 7 مواطنين بجروح مختلفة.

وبين أن الحادث نجم عن تسرب سماد حيواني من مركبة على الطريق.

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