إدارة الدولة يرفض

2023/01/27 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر النائب عن تحالف إدارة الدولة علي المشكور، ان عدم ارسال مبالغ للاقليم و"تجويع الموظفين هناك" امر صعب، ولابد من إيجاد حل من نوع ما لضمان استمرار ارسال الاموال الى الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير.

وقال المشكور في حديث لـ(بغداد اليوم): "رغم ان قرار المحكمة ملزم، لكن عدم إعطاء مبالغ للاقليم قد يوسع الفجوة بين المركز والاقليم وهذا ما سيساهم بتأخير تمرير الموازنة وعليه فنحن ندعوا الإقليم للجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على صيغة وسطية تضمن إرسال دفعات مالية كرواتب فضلا عن إرسال الإقليم لنفطه ليصدر عبر سومو ".

وبين المشكور وهو نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أن "حل مشكلة تسليم النفط ليست صعبة وعليه فأن التعنت بعدم الموافقة لتسليم النفط سيصعب من حل المشاكل وهذا ما لانتمناه وعليه فنحن ندفع الحكومة الاتحادية لإعطاء موظفي الإقليم مستحقاتهم على شكل دفعات لانه من واجب الحكومة الاتحادية الاهتمام بمواطني الإقليم فهم مواطنون عراقيون".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء بارسال الاموال الشهرية الى اقليم كردستان دون قيام الاقليم بتسليم بغداد قيم الصادرات النفطية.

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