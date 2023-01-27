2023/01/27 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الجمعة، أن مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية سيمنع حالات التلاعب ويقلل إجراءات الإصدار والشمول.وقال الغريري في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إن “الوزارة باشرت تطبيقاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة: البطاقة الالكترونية ستمنع حالات التلاعب المركز الخبري الوطني.

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