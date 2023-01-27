2023/01/27 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أرسلت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إلى سفير لاتفيا في موسكو، امراً بالمغادرة من أراضيها في مهلة أقصاها أسبوعين .وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا توجه بمغادرة سفير “لاتفيا” من اراضيها خلال اسبوعين المركز الخبري الوطني.

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