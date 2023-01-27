مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير لاعبه العراقي

2023/01/27 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح إريك تن هاج أن مانشستر يونايتد سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمستقبل عدد من لاعبي الفريق الشباب قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي، تم طرح اسم براندون ويليامز كأحد الخيارات التي قد يعتمد عليها المدرب الهولندي بالنظر إلى حقيقة أن يونايتد سيلعب […]

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