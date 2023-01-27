الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

2023/01/27 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حسب ما أعلن الأخير، الجمعة.

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