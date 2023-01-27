توب 5: الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن الصورايخ على إسرائيل.. ودجوكوفيتش يدافع عن والده

2023/01/27 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ليل الخميس، بحسب ما قال قائد الحركة في غزة الشيخ خالد البطش لحشود في القطاع يوم الجمعة، إلى إعطاء نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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