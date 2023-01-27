2023/01/27 | 22:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهد اسعار بيض المائدة في كربلاء
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المقدسة ارتفاعا بالاسعار حيث وصل سعر
الطبقة الواحدة للمنتوج المحلي الى 7000
الاف دينار
وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان طبقة
البيض من المنتوج المحلي شهد ارتفاعا
بالسع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار بيض المائدة في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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