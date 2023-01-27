ارتفاع اسعار بيض المائدة في كربلاء المقدسة

2023/01/27 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اسعار بيض المائدة في كربلاء

المقدسة ارتفاعا بالاسعار حيث وصل سعر

الطبقة الواحدة للمنتوج المحلي الى 7000

الاف دينار

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان طبقة

البيض من المنتوج المحلي شهد ارتفاعا

بالسع

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