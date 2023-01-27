القبض على شخص دهس طفلا والقى جثته بمكب النفايات في نينوى

2023/01/27 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم قام بدهس طفل ورميه في مكب نفايات بعد وفاته.

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