الداخلية توقف نقل النفوس من وإلى

2023/01/27 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت مديرية شؤون الاحوال المدنية في وزارة الداخلية، دوائر الاحوال المدنية في بغداد وديالى واقليم كردستان، بايقاف نقل النفوس من والى المناطق المشمولة بالمادة 140.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، توجيه المديرية بإعادة جميع القيود المنقولة الكترونيا من والى المناطق المشمولة بالمادة 140، إلى مناطق النفوس القديمة.

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