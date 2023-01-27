رئيس برلمان الاردن: العراق حارب

2023/01/27 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن العراق حارب طيور الظلام بدعم مصري أردني.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في تصريحات متلفزة لوسائل اعلام مصرية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع عقد لقاء برلماني مصري أردني عراقي الشهر المقبل"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك تبادل اقتصادي مع مصر".

وأشار رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي إلى أن "الفترة المقبلة تشهد مشروعات كبرى مع مصر"، موضحا أن "العراق حارب طيور الظلام بدعم مصري أردني".

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي،: " العلاقات المصرية الأردنية في أحسن حال ..



وقادة الدولتين مهتمون بالقضية الفلسطينية"، لافتا: "عمل البرلمان الأردني رقابي وتشريعي ونتجه للدول العربية للتعاون في كل المجالات".

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