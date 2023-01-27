قال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن العراق حارب طيور الظلام بدعم مصري أردني.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في تصريحات متلفزة لوسائل اعلام مصرية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع عقد لقاء برلماني مصري أردني عراقي الشهر المقبل"، لافتا إلى أنه "سيكون هناك تبادل اقتصادي مع مصر".
وأشار رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي إلى أن "الفترة المقبلة تشهد مشروعات كبرى مع مصر"، موضحا أن "العراق حارب طيور الظلام بدعم مصري أردني".
وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي،: " العلاقات المصرية الأردنية في أحسن حال ..
وقادة الدولتين مهتمون بالقضية الفلسطينية"، لافتا: "عمل البرلمان الأردني رقابي وتشريعي ونتجه للدول العربية للتعاون في كل المجالات".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برلمان الاردن: العراق حارب "طيور الظلام" بدعم اردني مصري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برلمان الاردن: العراق حارب "طيور الظلام" بدعم اردني مصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).