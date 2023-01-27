السوداني يلتقي في العاصمة باريس ممثلي عدد من الشركات الفرنسية الكبرى

2023/01/27 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ممثلي عدد من الشركات الفرنسية الكبرى، في العاصمة باريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اللقاء جرى خلاله البحث في تزويد العراق برادارات تخصصية للارتفاعات العالية والواطئة، بما يؤمن مسارات الطيران المدني والعسكري، بمختلف الارتفاعات، وتأمين الأجواء العراقية من الطيران غير المصرح به".

وأردف: "كما التقى سيادته وفدَ ممثلي شركة داسو الفرنسية، حيث جرى البحث في تزويد العراق بطائرات رافال المقاتلة لصالح القوة الجوية العراقية، وطائرات فالكون المدنية لصالح الطيران المدني العراقي".

ولفت الى ان السواني "التقى وفداً يمثل شركة ايرباص المتخصّصة بصناعات الطيران، وتناول اللقاء التباحث في تدعيم طيران الجيش العراقي بمروحيات مقاتلة وتخصّصية، بما يرفع كفاءة قواتنا الأمنية في ملاحقتها فلول داعش الإرهابية وحماية الحدود العراقية".

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