تعليق من تحالف ’العزم’ بعد توقيع اتفاقيات بين العراق وفرنسا

2023/01/27 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، على توقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدد من الاتفاقيات خلال زيارته الى فرنسا.وقال السامرائي في تغريدة له: ان “خطوة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوقيع اتفاقية الشراكة مع جمهورية فرنسا؛ تمثّل إنتقالة انتظرها العراقيون منذ فترة طويلة”.وأضاف: ان “وهو ما يبشّر […]

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