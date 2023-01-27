السوداني يلتقي في باريس ممثلي عدد من الشركات الفرنسية الكبرى

2023/01/27 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الجمعة، ممثلي شركة تالس الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “البحث في تزويد العراق برادارات تخصصية للارتفاعات العالية والواطئة، بما يؤمن مسارات الطيران المدني والعسكري، بمختلف الارتفاعات، وتأمين الأجواء العراقية من الطيران غير المصرح به”.

واضاف البيان “كما التقى السوداني “وفدَ ممثلي شركة داسو الفرنسية، حيث جرى البحث في تزويد العراق بطائرات رافال المقاتلة لصالح القوة الجوية العراقية، وطائرات فالكون المدنية لصالح الطيران المدني العراقي”.

وتابع “التقى رئيس مجلس الوزراء وفداً يمثل شركة ايرباص المتخصّصة بصناعات الطيران، وتناول اللقاء التباحث في تدعيم طيران الجيش العراقي بمروحيات مقاتلة وتخصّصية، بما يرفع كفاءة قواتنا الأمنية في ملاحقتها فلول داعش الإرهابية وحماية الحدود العراقية”.

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