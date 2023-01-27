الأمم المتحدة تُحذر من أرتفاع معدلات الجوع في سوريا

2023/01/27 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا، بلغت مستويات قياسية، في بلد ينهشه نزاع دام ويرافقه انهيار اقتصادي ومالي مزمن.وقال البرنامج في […]

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