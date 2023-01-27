حرس الحدود تُطيح بـ 39 أجنبياً حاولوا التسلل الى البلاد

2023/01/27 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 39 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءً على […]

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