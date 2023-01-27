وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم القدس إلى 8 وعدد المصابين يصل إلى 10

2023/01/27 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الذي شهدته مدينة القدس إلى 8، الجمعة، وأسفر عن إصابة 10 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية في تغريدة قالت فيها أيضا إن الهجوم استهدف كنيسا.

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